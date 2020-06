Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, la scelta di Flick su Perisic

È di nuovo il momento di scendere in campo per il Bayern Monaco di Ivan Perisic, che questa sera affronterà in casa l’Eintracht Francoforte, nella sfida valida per la semifinale di Coppa di Germania. Il tecnico dei bavaresi, Hans-Dieter Flick, ha deciso di puntare sull’esterno in prestito dall’Inter.

PARTENZA DA TITOLARE – Spazio in campo da titolare per Ivan Perisic nella semifinale di Coppa di Germania Bayern Monaco-Eintracht Francoforte. L’ala in prestito dall’Inter scenderà dunque in campo dal primo minuto, nel tridente con Kingley Coman e Thomas Müller alle spalle della punta Robert Lewandowski. Pochi cambi di formazione per il tecnico Flick, che a centrocampo schiera Leon Goretzka e Joshua Kimmich, mentre in difesa – a coprire il portiere Manuel Neuer – spazio a Benjamin Pavard, Jerome Boateng, David Alaba e Alphonso Davies.