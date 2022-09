Bayern Monaco, dopo tre pareggi arriva la sconfitta: l’Augusta fa l’impresa!

Il Bayern Monaco è reduce dalla vittoria in Champions League con il Barcellona, nel Girone C dove c’è anche l’Inter, ma in Bundesliga non va altrettanto bene. Dopo una serie di pareggi, arriva la sconfitta per i tedeschi di Nagelsmann che perdono contro l’Augusta 1-0

CADUTA – Il Bayern Monaco, avversario dell’Inter nel Girone C di Champions League, è reduce dalla vittoria con il Barcellona di Xavi Hernandez, valsa il primo posto in solitaria nel Girone a punteggio pieno. In Bundesliga però, dopo una serie di pareggi, è arrivata la sconfitta contro l’Augusta nel match valevole per la settima giornata. Decisivo il gol di Berisha al 59′.