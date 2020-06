Bayern Monaco campione di Germania! Perisic assente, ma vince il titolo

Condividi questo articolo

Grande festa in casa Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, conquistano il trentesimo titolo della loro storia, dopo aver battuto il Werder Brema con il punteggio di 0-1. Questa sera Ivan Perisic, esterno di proprietà dell’Inter, era assente a causa di un problema fisico

BAYERN CAMPIONE – In attesa di capire il suo futuro con l’Inter, Ivan Perisic è campione di Germania con il Bayern Monaco. E’ il trentesimo titolo per i bavaresi, di cui l’ottavo consecutivo. Decisiva la vittoria di questa sera sul campo del Werder Brema con il punteggio di 0-1. Decisiva la rete di Robert Lewandowski al 43esimo. Ricordiamo che vanno avanti le trattative tra i neo-campioni di Germania e l’Inter per Ivan Perisic, in attesa di sviluppi decisivi.