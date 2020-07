Bayern Monaco, caccia alla 20sima Coppa di Germania… Senza Perisic

Questa sera, alle ore 20.00, andrà in scena la sfida tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, finale della Coppa di Germania. I bavaresi vanno a caccia della ventesima vittoria, ma senza Ivan Perisic (da titolare).

PARTENZA IN PANCHINA – 20 nel 2020, questo lo slogan lanciato dal Bayern Monaco per ricordare come, questa sera, in caso di vittoria potrebbe arrivare la 20sima Coppa di Germania nella storia del club bavarese (che poco tempo fa ha festeggiato la 30sima Bundesliga vinta). La squadra allenata da Hans-Dieter Flick dovrà però fronteggiare una sfida difficile contro il Bayer Leverkusen. Per farlo, il tecnico dei bavaresi non sembra però voler puntare su Ivan Perisic. L’esterno offensivo in prestito dall’Inter, infatti, inizierà la sfida dalla panchina. Al suo posto, come spesso in questa stagione, scenderà in campo dal primo minuto Serge Gnabry.