Bayern Monaco, brutta tegola per Kompany! A rischio anche l’Inter

Brutte notizie in casa Bayern Monaco: il terzino Alphonso Davies, all’11’ del primo tempo nella sfida tra Canada e Stati Uniti, ha alzato bandiera bianca per un infortunio alla caviglia.

STOP – Brutta serata per il Bayern Monaco, che come tante altre squadre, guarda con interesse alle Nazionali dei propri tesserati. Nella serata di ieri, nel corso di Canada-Stati Uniti, il terzino Alphonso Davies si è infortunato alla caviglia dopo appena 11′ minuti di gioco. Un brutto stop per il Bayern Monaco che rischia di dire addio a un titolare in vista dello sprint in Bundesliga e del doppio impegno contro l’Inter nei quarti di Champions League.

Bayern Monaco, non solo Davies. A rischio anche Neuer

VISITE – Al rientro in Germania, ormai programmato per i prossimi giorni, si saprà di più sulle sue condizioni. La sfida contro l‘Inter (l’andata in programma l’8 aprile) è quasi alle porte, con Vincent Kompany che dovrà dire addio anche a Manuel Neuer. Il portiere tedesco è fermo ancora ai box per un infortunio che rischia di allungarsi.