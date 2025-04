Bayern Monaco-Borussia Dortmund, formazioni ufficiali: dall’Inter un cambio!

Tra poco Bayern Monaco-Borussia Dortmund, classica del calcio tedesco. I bavaresi, che mercoledì arriveranno a San Siro per il ritorno in Champions League con l’Inter, giocano mezz’ora dopo i nerazzurri (qui per la cronaca live contro il Cagliari).

LA SFIDA – Il Bayern Monaco scende in campo leggermente dopo l’Inter e lo fa contro il Borussia Dortmund, in un classica del calcio tedesco. La squadra di Vincent Kompany, che in settimana ha perso il primo atto dei quarti di finale di Champions League all’Allianz Arena, scende in campo non pensando tanto alla partita di mercoledì, partita di ritorno allo Stadio San Siro. Anche perché gli uomini, causa infortuni e assenze, sono quelli. Kane e compagni vanno a caccia dei tre punti per andare a più otto sul Bayer Leverkusen secondo, che nel pomeriggio di oggi ha pareggiato in casa contro l’Union Berlino. I nerazzurri giocheranno, tra poco, contro il Cagliari a Milano. Rispetto alla partita di martedì in Baviera, Kompany cambia solamente un giocatore: dentro Thomas Muller per Raphael Guerreiro. Da capire se rimetterà il tedesco anche mercoledì nel match di ritorno. Di seguito le formazioni ufficiali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND: MULLER DAL 1′

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretska; Olise, Muller, Sane; Kane.

In panchina: Peretz, Gnabry, Palinha, Guerreiro, Boey, Vidovic, Müller, Kusi-Asare, Karl.

Allenatore: Vincent Kompany

Borussia Dortmund (3-4-3): Kobel; Süle, Can, Anton; Ryerson, Özcan, Gross, Svensson; Brandt, Guirassy, ​​Beier.

In panchina: Meyer, Couto, Bensebaini, Reyna, Nmecha, Duranville, Chukwuemeka, Adeyemi, Gittens.

Allenatore: Niko Kovac