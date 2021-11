Bayern Monaco-Benfica, Valentino Lazaro ancora ai box. C’è un ex Inter

Sono uscite da poco le formazioni di Bayern Monaco-Benfica, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gruppi della UEFA Champions League. Ancora fuori per infortunio Valentino Lazaro, in prestito ai portoghesi dall’Inter.

ANCORA FUORI – Non recupera dall’infortunio alla schiena Valentino Lazaro, fuori anche per Bayern Monaco-Benfica di questa sera. L’esterno austriaco – in prestito dall’Inter – sarà costretto a guardare i compagni dalla tribuna per la quinta partita di fila. In campo per i portoghesi ci sarà in ogni caso l’ex nerazzurro Joao Mario, schierato a centrocampo.