Bayern Monaco, altro infortunio: riguarda il… presidente! Assente a San Siro

Un nuovo infortunio in casa Bayern Monaco, in vista della sfida di ritorno di UEFA Champions League contro l’Inter a San Siro. Dopo i numerosi infortuni che hanno colpito la rosa di Vincent Kompany, arriva un’ulteriore defezione, curiosa quanto significativa: si tratta del presidente Herbert Hainer!

NUOVO INFORTUNIO – Come riportato da Sport BILD, il numero uno del club bavarese si è procurato la frattura del perone domenica scorsa mentre stava praticando attività sportiva. L’infortunio, pur non grave, lo costringerà a rimanere in Germania per seguire la partita da casa, rinunciando alla trasferta di Milano. Hainer, 70 anni, è solitamente una presenza costante a bordo campo nelle sfide più importanti, e la sua assenza rappresenta anche simbolicamente un segnale della sfortuna che sembra aver colpito il Bayern nelle ultime settimane. La squadra di Kompany, impegnata domani a San Siro dopo la sconfitta 1-2 dell’andata, dovrà fare a meno del sostegno in prima persone del proprio presidente.

Fonte: BILD