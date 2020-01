Bayern Monaco a valanga sullo Schalke 04: Perisic in campo per 68′

Il Bayern Monaco batte 5-0 lo Schalke 04 e si lancia all’inseguimento del Lipsia capolista. Ivan Perisicin campo per oltre un’ora, senza tuttavia partecipare attivamente alle marcature dei ragazzi di Hans-Dieter Flick. Riscatto più vicino?

NUOVA VITA – L’avventura di Ivan Perisic al Bayern Monaco prosegue discretamente. Il croato è rimasto in campo per 68′ nella vittoria interna contro lo Schalke 04, che lancia i bavaresi a -1 dal Lipsia capolista (sconfitto dall’Eintracht Francoforte). Nonostante un cambio di allenatore e diverse difficoltà, in questa prima parte di stagione Perisic ha trovato il suo spazio. L’Inter spera nell’esercizio del riscatto da parte del Bayern, che significherebbe un ulteriore incremento degli introiti estivi. Qualche tempo fa alcuni media tedeschi avevano fatto trapelare una volontà opposta dei dirigenti del club. Voci probabilmente legate all’interesse per Leroy Sané del Manchester City. Il tedesco, classe 1996, era l’obiettivo iniziale dei bavaresi per la fascia, ma il suo grave infortunio estivo ha costretto il Bayern Monaco a cambiare strategia. Perisic spera nel riscatto, Antonio Conte ha già fatto le sue scelte.