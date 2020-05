Bayern Monaco a valanga sul F. Dusseldorf: Perisic in campo mezz’ora

Grande vittoria per il Bayern Monaco ai danni del Fortuna Dusseldorf: 5-0 con doppietta del solito Robert Lewandowski. Per Ivan Perisic, ancora di proprietà dell’Inter, mezz’ora in campo.

INGRESSO NEL FINALE – Dopo la vittoria per 0-1 di martedì sul campo del Borussia Dortmund, il Bayern Monaco senza troppa fatica archivia anche la pratica Fortuna Dusseldorf. Ben cinque le reti realizzate dai bavaresi che in 52 minuti di gioco, oltre alla doppietta del solito Robert Lewandowski, hanno visto andare in gol anche Benjamin Pavard, Alfonso Davies e l’autorete di Jorgensen. Al 62′, con il punteggio già fissato, spazio anche per Ivan Perisic (al posto di Serge Gnabry), giocatore di proprietà dell’Inter su cui negli ultimi giorni si sono scatenate le voci del possibile riscatto da parte della società tedesca (vedi articolo). Nulla di particolare da segnalare riguardo alla sua prestazione di circa mezz’ora.