Bayern Monaco, 3/4 di difesa out + Neuer con l’Inter! Le alternative

Il Bayern Monaco ha perso diversi uomini durante questi ultimi giorni. E l’Inter ovviamente guarda interessata, visto che giorno 8 si gioca l’andata dei quarti di finale di Champions League.

INFORTUNI – In casa Bayern Monaco è chiara emergenza infortuni e tutti nello stesso reparto. Infatti, Vincent Kompany in un colpo solo ha perso i centrali Upamecano e Kim, nonché il laterale mancino Alphonso Davies. Anche Manuel Neuer ha subito una ricaduta, dopo l’infortunio alla caviglia rimediato contro il Bayer Leverkusen nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Dunque contro l’Inter, l’allenatore belga dovrà ovviare a delle assenze molto pesanti. Saranno sicuramente out per il doppio confronto sia Upamecano che Davies. Ad oggi, sia Kim che Neuer dovrebbe dare forfait, quantomeno per la partita di andata dell’8 aprile che si giocherà all’Allianz Arena, sede peraltro della finalissima del 31 maggio.

La probabile formazione del Bayern Monaco contro l’Inter a -13

PROBABILE – Ma se oggi si dovesse giocare Bayern Monaco-Inter, quali sarebbero le alternative di Kompany a Upamecano, Kim, Davies e Neuer? Allora per quanto riguarda i due centrali difensivi, sarebbero sostituiti dall’inglese Dier e dal giapponese Ito. Per quanto riguarda, invece, Neuer e Davies, pronti il portiere dell’Under 21 tedesca Urbig e il portoghese Raphael Guerreiro. Per il resto la formazione del Bayern Monaco anti Inter, riferisce Sky Sport, sarebbe praticamente quella ideale. Ecco la probabile formazione a tredici giorni dall’andata dei quarti di finale di Champions League:

(4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Ito, Raphael Guerreiro; Kimmich, Goretska; Olise, Musiala, Sane; Kane.