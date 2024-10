Bayer Leverkusen, vittoria di misura per i rivali europei dell’Inter

Vittoria di misura per il Bayer Leverkusen, una delle restanti avversarie dell’Inter nella fase campionato della nuova UEFA Champions League. 2-1 in casa per gli uomini di Xabi Alonso.

VITTORIA DI MISURA – Rimonta e vittoria di misura per i campioni di Germania del Bayer Leverkusen, nella sfida casalinga disputata oggi pomeriggio contro l’Eintracht Francoforte. Non parte bene la sfida per gli uomini di Xabi Alonso – che affronteranno anche l’Inter nella fase campionato della UEFA Champions League – con il rigore sbagliato da Boniface dopo pochi minuti e il gol subito al 16′, sempre su rigore, da Marmoush. È il colpo che però aiuta i campioni in carica a svegliarsi e reagire: prima della fine del primo tempo ci pensa Andrich a trovare il gol del pareggio. Nella ripresa, invece, è Boniface a redimersi dopo il rigore sbagliato in apertura, trovando al 72′ la rete che fissa il risultato sul 2-1 e regala vittoria e tre punti alla squadra di Xabi Alonso.

BAYER LEVERKUSEN-EINTRACHT FRANCOFORTE 2-1

Gol: Marmoush (E) al 16′, Andrich (L) al 26′, Boniface (L) al 72′