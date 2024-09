Bayer Leverkusen, ancora una vittoria dopo il 90′ sul Wolfsburg!

Il Bayer Leverkusen vince in casa con il Wolfsburg in Bundesliga con il risultato di 4-3. Spettacolo e gol alla BayArena, l’Inter osserva perché a dicembre ci sarà il match in Champions League.

PAREGGIO – A dicembre ci sarà Bayer Leverkusen-Inter, ma come data è ancora lontana. Intanto il Bayer Leverkusen mostra qualche difetto vincendo comunque alla BayArena contro il Wolfsburg con il risultato di 4-3. La perfezione (o quasi) mostrata nella scorsa stagione pian piano sta scemando in quest’ultima, non iniziata al medesimo livello. 9 gol subiti in campionato in appena 4 partite e 9 punti, a ben 3 lunghezze dal Bayern Monaco primo. Oggi il Bayer Leverkusen va in svantaggio con un autogol al minuto 5, ma ribalta in poco più di venti minuti grazie a Florian Wirtz e Jonathan Tah. Sempre nel primo tempo c’è la contro-rimonta del Wolfsburg, che segna con Sebastiaan Bornauw al 37′ e l’ex Bologna Mattias Svanberg al 46′. Nel secondo tempo Piero Hincapie ha pareggiato dopo appena quattro minuti dal fischio di inizio dell’arbitro. Al 90′ Yannick Gerhardt, giocatore del Wolfsburg, ha ricevuto l’espulsione in maniera diretta e gli avversari dell’Inter ne hanno approfittato. Sugli sviluppi di corner in mischia Victor Boniface si è girato di sinistro e ha portato il successo a Xabi Alonso.