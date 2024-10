Bayer Leverkusen sul velluto: vittoria in coppa per gli euro-rivali Inter

Il Bayer Leverkusen ha vinto agevolmente in coppa contro l’Elversberg per 3-0. Gli euro-rivali dell’Inter ritrovano il successo.

VITTORIA IN SCIOLTEZZA – Il Bayer Leverkusen, dopo i due pareggi consecutivi tra Champions League e Bundesliga, rispettivamente contro Brest e Werder Brema, è impegnato in DFB Pokal contro il modesto Elversberg. Si tratta di una squadra di seconda divisione tedesca. Diversi cambi giustamente per Xabi Alonso, che ruota i suoi uomini, schierando un attacco totalmente inedito con Hoffmann, l’ex Schick e Tella. In campo solamente tre titolari: Xhaka, Tapsoba e Palacios. Pronti-via e dopo nove minuti il Bayer è già sul 2-0. Il primo gol arriva al secondo minuto: Nathan Tella gioca palla per Patrik Schick che con grande determinazione arriva sul pallone prima di due avversari e lo spedisce dritto all’angolino basso di sinistra. Sette minuti più tardi, l’ex Rome e Sampdoria raddoppia: il ceco nel posto giusto al momento giusto, bravo a cogliere il rimbalzo e a battere Kristof. Al 36′, i campioni di Germania chiudono praticamente i giochi grazie alla fantastica punizione di Aleix Garcia. Nella ripresa, le “Aspirine” gestiscono bene il risultato, non rischiando praticamente nulla. Anzi, all’84’, il neo-entrato Alejandro Grimaldo sfiora pure il quarto gol. Buon risultato per gli euro-rivali dell’Inter in Champions League.

Bayer Leverkusen-Elversberg 3-0

2′ e 9′ Schick, 36′ Garcia