Bayer Leverkusen rimontato due volte: pari per gli euro-rivali Inter!

Niente da fare per il Bayer Leverkusen che non va oltre il 2-2 contro il Werder Brema. La squadra di Xabi Alonso, euro-rivale dell’Inter, beffata nel finale.

DOCCIA GELATA AL 90′ – Il Bayer Leverkusen, dopo aver pareggiato sul campo del Brest a Guingamp in Champions League, è ospite al Weserstadion di Brema per sfidare il Werder Brema. La squadra di Xabi Alonso sarà avversaria dell’Inter in Champions il prossimo 10 dicembre alla Bay Arena. L’inizio di partita è ad appannaggio dei padroni di casa. Tra il 14′ e il 19′, sfiorano il gol ben due volte. In entrambi i casi è molto pericoloso Marvin Ducksch, neutralizzato alla grande dal finlandese Hradecky. Alla mezz’ora, però, il Bayer Leverkusen passa in vantaggio: Jeremie Frimpong suggerisce perfettamente per Victor Boniface, che davanti Zetterer è freddissimo portando in vantaggio i suoi. Gol del Bayer dedicato anche ad Adli, che si è rotto il perone in settimana. Nella ripresa, il Werder Brema prova a reagire e lo fa sempre con Ducksch, che calcia fortissimo, ma il suo pallone si spegne al lato di pochissimo. Al 75′, il Werder trova il pareggio con una fantastica punizione proprio di Ducksch. Ma il pareggio dei padroni di casa dura pochissimo. Perché due minuti più tardi, arriva l’autogol di Felix Agu, che riporta avanti la squadra di Xabi Alonso. Nel finale, però, il Bayer non riesce a vincerla. Al 90′, arriva la doccia gelata di Romano Schmid, che insacca alle spalle di Hradecky.

Werder Brema-Bayer Leverkusen 2-2

30′ Boniface (B), 75′ Ducksch (W), 77′ autogol Agu, 90′ Schmid (W)