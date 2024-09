Bayer Leverkusen, poker per i rivali dell’Inter: Hoffenheim archiviato

Il Bayer Leverkusen campione di Germania torna alla vittoria dopo la sconfitta contro il Red Bull Lipsia. I rivali dell’Inter nella fase campionato di UEFA Champions League calano il poker contro l’Hoffenheim con un netto 1-4.

ATTENZIONE AI RIVALI! – Inter e Bayer Leverkusen si affronteranno in Germania il 10 dicembre in una delle otto sfide per i nerazzurri nella fase campionato della nuova UEFA Champions League. I campioni di Germania continuano a mostrare il loro stato di forma e si riprendono subito dalla sconfitta nell’ultima gara contro il Red Bull Lipsia, altra squadra che i nerazzurri affronteranno in Europa. Sono quattro i gol rifilati dalla squadra di Xabi Alonso all’Hoffenheim. Apre le marcature Terrier al 17′, a cui si unisce poi Boniface che trova il raddoppio al 30′. I padroni di casa provano a riaprire le marcature, quando Berisha segna al 37′. Ma il suo è solo un gol che illude, perché nella ripresa i campioni di Germania si scatenano e in tre minuti chiudono del tutto la partita: prima al 72′, con Wirtz che non sbaglia da calcio di rigore, poi al 75′ quando Boniface trova la doppietta personale e cala il poker che vale l’1-4.

HOFFENHEIM-BAYER LEVERKUSEN 1-4

Terrier (L) al 17′, Boniface (L) al 30′ e al 75′, Berisha (H) al 37′, rig. Wirtz (L) al 72′