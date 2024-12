Bayer Leverkusen-Inter, resta l’enigma Schick. Un obiettivo da perseguire – Sky

Bayer Leverkusen-Inter si disputerà stasera 10 dicembre alle ore 21 alla BayArena. Per i tedeschi resta il grande dubbio della presenza di Patrick Schick per il match.

IL PUNTO – In vista di Bayer Leverkusen-Inter, Andrea Paventi ha parlato a Sky Sport delle sensazioni prevalenti per il match e di un obiettivo che i nerazzurri intendono realizzare: «Oggi non faceva allenamento l’Inter, c’è stato un piccolo risveglio muscolare. Credo che per il Bayer il dubbio sia legato alle condizioni di Schick. Per quanto riguarda i nerazzurri, se dovesse accadere il mancato gol subìto oggi, si tratterebbe di un record straordinario. Rendere la solidità nerazzurra effettiva a livello internazionale sarebbe un grande risultato. Cosa più importante sarebbe ovviamente la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Considerando tutti gli impegni ancora da disputare nei prossimi mesi, evitare i playoff risulterebbe essere molto importante per i nerazzurri».