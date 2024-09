Bayer Leverkusen, l’euro rivale dell’Inter debutta con un poker al Feyenoord!

Inizia bene il percorso in Champions League per il Bayer Leverkusen. Il rivale europeo dell’Inter batte 0-4 il Feyenoord in trasferta alla prima giornata.

CHE ESORDIO! – Lo Stella Rossa non è l’unica euro-rivale dell’Inter ad aver debuttato questa sera in Champions League. Anche il Bayer Leverkusen, che i nerazzurri affronteranno il prossimo 10 dicembre in trasferta, è sceso in campo per affrontare il Feyenoord alla prima giornata. La sfida europea ha sorriso ai tedeschi, che hanno rifilato agli olandesi ben quattro gol, proprio come nell’ultima giornata di campionato all’Hoffenheim. Questa sera, al Feyenoord Stadium di Rotterdam, ad aprire le marcature è stato Florian Wirtz, che al 5′ scaglia il pallone verso la porta e lo deposita all’angolino. Pochi minuti dopo, al 9′, gli olandesi riescono subito a recuperare, mettendo a segno il gol del pareggio con Ramiz Zerrouki. L’arbitro, prima di convalidare la rete, decide di consultare il VAR per un possibile fuorigioco nel corso dell’azione. Il presentimento era corretto, per cui si ritorna sullo 0-1.

Feyenoord-Bayer Leverkusen 0-4

FINALE – Alla mezz’ora arriva il raddoppio del Bayer Leverkusen, col tap-in vincente di Alejandro Grimaldo. Dopo sei minuti Wirtz torna a ferire il Feyenoord sul cross morbido di Frimpong: doppietta facile per il centrocampista tedesco. Il colpo di grazia per la squadra di casa arriva al 45′, quando Timon Wellenreuther tenta di spazzare un pallone nella propria area, favorendo però l’ingresso in porta. Il quarto centro dei tedeschi arriva, quindi, su auto-gol. Nel corso del secondo tempo il Feyenoord prova in qualche modo di rientrare in partita e si avvicina anche a conquistare un calcio di rigore. Al 65′, infatti, Jonathan Tah commette fallo nella propria area per una trattenuta nei riguardi di un avversario. L’arbitro, che è l’italiano Davide Massa, sceglie di consultare nuovamente il VAR, decidendo poi di non concedere il rigore. Niente da fare per gli olandesi, che escono sconfitti 0-4 dal Bayer Leverkusen.