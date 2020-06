Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, le scelte di Flick: Perisic dalla panchina

Calcio d’inizio alle ore 15.30 per la grande sfida di Bundesliga Bayer Leverkusen-Bayern Monaco. Il tecnico dei bavaresi, Hans-Dieter Flick, ha escluso dalle sue scelte Ivan Perisic – ancora di proprietà dell’Inter – che partirà dalla panchina.

FUORI DAGLI UNDICI – Partirà dalla panchina Ivan Perisic nella sfida Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, big match di Bundesliga in programma alle ore 15.30. L’esterno d’attacco, in prestito dall’Inter, non è infatti tra gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto. In attacco agiranno infatti sugli esterni Serge Gnabry e Kingsley Coman, con Thomas Müller al centro. Davanti a Manuel Neuer la linea di difesa è composta da Benjamin Pavard, David Alaba, Alphonso Davies e Jerome Boateng. A centrocampo agiranno Leon Goretzka e Joshua Kimmich, mentre a completare la formazione è Robert Levandowski, leader dell’attacco bavarese.