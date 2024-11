Bayer Leverkusen a secco con lo Stoccarda. Solo un pareggio!

Il Bayer Leverkusen non va oltre lo 0-0 contro lo Stoccarda in Bundesliga. Una delle avversarie dell’Inter in Champions League si ferma ancora in campionato, mini-crisi?

MINI-CRISI? – Finisce 0-0 lo scontro diretto tra Bayer Leverkusen e Stoccarda. Mini-crisi per la squadra di Xabi Alonso? L’anno scorso era una notizia il fatto che i tedeschi si fermassero, in questa stagione è già più di una volta che il Bayer Leverkusen manca il colpo. Nelle ultime quattro gare tre pareggi ed una sola vittoria con l’Eintracht Francoforte. Oggi tanta sfortuna per gli uomini di Alonso, che non riescono ad abbattere il muro aizzato dallo Stoccarda. L’Inter osserva attenta il rendimento di una delle squadre avversarie della Champions League. L’appuntamento è previsto per il 10 dicembre in Germania alle ore 21.