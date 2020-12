Battistini: “L’Inter non ha chiacchierato e basta. Nainggolan al Cagliari…”

Graziano Battistini, agente tra gli altri di Alessio Cragno, ha parlato del trasferimento di Radja Nainggolan dall’Inter al Cagliari in prestito secco e non solo

MANNA DAL CIELO – Queste le parole di Graziano Battistini, agente tra gli altri di Alessio Cragno, sulle frequenze di “Radio Sportiva”. «Nainggolan per qualsiasi club in Italia è manna dal cielo, soprattutto per un Cagliari che non lotta per vincere lo scudetto: è un grande valore aggiunto e dimostra quanto la società abbia voglia di far bene».

SOCIETÀ – L’agente ha proseguito. «Le società più virtuose sono quelle che fanno capire all’allenatore che sanno quello che fanno sul piano della conoscenza dei giocatori: lo scouting è determinante per non farsi trovare impreparati nel ricevere delle proposte che possono essere deleterie per la stagione. Le società devono dettare la linea sulle scelte di mercato: non è detto che un grande allenatore sia bravo anche nella scelta dei giocatori, molte volte sono concentrati sulle dinamiche di campo e tattiche ma la valutazione di un giocatore va al di là di queste cose».

CLUB NERAZZURRO – L’agente sull’Inter. «Credo che l’Inter abbia dimostrato all’allenatore di avere tutte le intenzioni di far bene, a partire dal contratto dell’allenatore stesso: l’Inter non ha chiacchierato e basta, ha fatto i fatti. E’ ovvio che deve dare un aut aut rispetto a un periodo storico in cui si deve stringere la cinghia, ci troviamo di fronte a un mercato che probabilmente sarà molto limitato».