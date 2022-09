Batistuta: «Scusa ai tifosi dell’Inter! Fatto niente, ma ho dato una mano…»

Gabriel Omar Batistuta al Festival dello Sport ha parlato della sua esperienza non proprio esaltante all’Inter, e racconta un aneddoto su Lautaro Martinez. Di seguito le sue parole riportate da NumeriDiez.

PASSATO E RETROSCENA – Batistuta torna a parlare della sua esperienza in nerazzurro e un retroscena in particolare: «Volevo chiedere scusa all’Inter che durante la mia carriera mi ha corteggiato più volte. C’era stima reciproca e apprezzavo molto Moratti, poi finalmente ci siamo incontrati ma non sono riuscito a fare niente lì. È stato uno dei miei sbagli. Non ho fatto gol, ma ho dato una grande mano per far sì che comprassero Lautaro Martinez: sono stato interpellato in quel periodo, dopo 3-4 partite sue in Argentina, e lì mi sono tranquillizzato».

Fonte: numero-diez.com