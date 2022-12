Batistuta: «Lautaro Martinez? Scaloni ha scelto Alvarez per un motivo! Insieme no»

Lautaro Martinez nell’ultimo match disputato dall’Argentina con la Polonia è partito dalla panchina, al suo posto Scaloni ha scelto Alvarez. Un ex grande numero 9 della Seleccion, Gabriel Omar Batistuta, parla dei due attaccanti a TyC Sports con tanto di benedizione alla decisione del Commissario Tecnico

DIFFERENZE – Lautaro Martinez finora ha disputato un Mondiale deludente e Lionel Scaloni nell’ultimo match dell’Argentina contro la Polonia lo ha rimpiazzato con Julian Alvarez. Gabriel Omar Batistuta spiega la differenza e approva la scelta: «Sia l’uno che l’altro possono giocare tranquillamente. Scaloni ha deciso per Julián perché si associa meglio a Messi, Di María e MacAllister. Sa salire e sa andare all’esterno. Scaloni stava cercando quello e con Julián l’ha trovato. Lautaro va oltre, è più quello che ero io, esce dal gioco e pensa solo a come finire la giocata che stanno creando i suoi compagni. Scaloni ha deciso così e non mi sembra una decisione sbagliata, soprattutto nell’ultima partita».

IMPOSSIBILE – Batistuta è lapidario quando gli viene chiesto se Lautaro e Alvarez possono giocare insieme: «Penso che non ci sia spazio per entrambi insieme. Non è nemmeno necessario. Non vedo la necessità di giocare con due nove. Questa è una virtù che non tutte le squadre hanno ed è qualcosa che mi fa sperare che possiamo andare lontano. Non credo che possano giocare insieme, a meno che non ci stia succedendo qualcosa di molto strano e abbiamo bisogno di tre o quattro gol. In ogni caso, non li vedo insieme».