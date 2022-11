Batistuta: «Lautaro Martinez non può fare miracoli. Livello non aiuta»

Gabriel Omar Batistuta ha parlato ai microfoni di ESPN Argentina, commentando le prestazioni in maglia albiceleste di Lautaro Martinez. L’ex attaccante ha preso le difese del 10 dell’Inter.

NESSUN MIRACOLO – Gabriel Omar Batistuta, da ex grandissimo attaccante, prende le difese di Lautaro Martinez. Specialmente dopo le prime due partite ai Mondiali, dove il Toro non ha brillato per le sue prestazioni. Queste le sue parole: «Parliamo sempre dei numeri 9, ma l’ultimo vero 9 credo sia stato Crespo nel 2006. Lautaro Martinez è un grande giocatore, determinante. Ma se il gioco non lo aiuta, non possiamo chiedergli i miracoli. Ha sofferto il livello basso dell’Argentina in queste due partite».