Batista: «Lautaro Martinez in top 5 attaccanti al mondo. Tanti gol in canna, non è un caso…»

Fernando Batista, attuale CT del Venezuela, ha parlato dell’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez.

TOP 5 – Queste le parole di Fernando Batista, attuale CT del Venezuela che ha lavorato con Lautaro Martinez alcuni anni fa, ai microfoni di SportItalia. «Lautaro Martinez oggi è fra i 5 migliori attaccanti al mondo? Non ci sono dubbi su questo – si legge su SportItalia.com –: è sempre più sicuro di quello che può fare e dare. In un calcio dove per gli attaccanti la vita è sempre dura. Sappiamo come si lavora in Italia a livello difensivo. Lautaro l’ho avuto anche lui con l’Argentina e ricordo quanto fosse competitivo. Ha nel gol una sorta di questione personale, non si accontenta mai di quello che fa: se ne fa 1 o 2, poi vuole ad ogni costo fare il terzo. È potente ed ha molta forza. Oggi siamo in presenza di uno dei migliori attaccanti del Mondo».

CALMA – Batista ha aggiunto. «Come lo ‘calmavo’ in campo? (Ride, n.d.r.) Questo nervosismo fa parte della sua competitività. È una cosa buona quando un calciatore, di suo, non si accontenta. E lui vuole sempre di più e vive per il gol. Questa sorta di ansia la deve gestire l’allenatore che lo vede di giorno in giorno, lui stesso. Ma lui è e sarà sempre più tranquillo perché è giovane ed è sempre più a suo agio in certi palcoscenici. Questi attaccanti sono quelli che di solito generano per la squadra la possibilità di segnare, con i loro continui movimenti.Lautaro ne fa parte e ha tanti gol in canna, non è un caso che ne abbia fatti 4 in mezz’ora, di recente».

INTER – Quindi Batista ha spiegato. «L’Inter è il posto ideale dove esprimersi per lui, oggi? Lo vedo molto a suo agio e felice in un posto dove per prima cosa ha un vicepresidente come Zanetti: Pupi, in questi momenti difficili che può passare un calciatore, conoscendo bene il club ed i tifosi sa quali parole usare per incoraggiarti. All’Inter gli argentini hanno fatto la storia e lui si trova in un momento del club molto buono, competitivo, lotta per lo Scudetto e per arrivare in fondo in Champions».

PROCESSO DI ADATTAMENTO – Batista ha raccontato dopo un derby al suo primo anno a Milano, le disse di voler lasciare l’Inter. «Era un momento in un normale processo di adattamento che ovviamente anche lui dovette affrontare, come tutti i giovani che sono appena arrivati in Europa. Ai giovani in quei momenti dico sempre che l’importante è essere forti nella testa, perché è normale doversi ambientare ad un nuovo Paese, cultura, tipo di calcio».