Bastoni vuole restare ma c’è distanza: addio non da escludere – TS

Alessandro Bastoni vuole restare all’Inter, ma l’offerta dei nerazzurri per il rinnovo del contratto al momento non sembra soddisfare le richieste del giocatore

DISTANZA – Quella presente tra Alessandro Bastoni e l’Inter. Il giocatore vorrebbe restare a Milano e i nerazzurri vorrebbero evitare uno Skriniar bis. Ieri l’agente del giocatore si trovava in Viale Liberazione per abbozzare i primi dettagli di un accordo che ad oggi sembra lontano. Il classe ’99, nonostante il suo amore per la maglia, vorrebbe uno stipendio adeguato al suo status. Il club, al momento, offre un contratto da 3,5 milioni più bonus a salire. Il numero 95 ha avanzato una richiesta di 7 milioni. La sensazione è che si possa trovare un accordo a 6 milioni: l’obiettivo è venirsi incontro, altrimenti l’addio potrebbe diventare una conseguenza delle due parti.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna