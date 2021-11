Bastoni torna all’Inter, presto nuovi esami con lo staff medico – CdS

Bastoni è rientrato a Milano (vedi articolo) e la prossima settimana, come riportato dal Corriere dello Sport, svolgerà nuovi esami con lo staff medico dell’Inter.

NUOVI ESAMI – Bastoni è rientrato a Milano, intanto lo staff medico dell’Italia ha già messo al corrente l’Inter dell’esito degli esami effettuati con la nazionale, confermando quanto già si temeva dopo il derby: affaticamento a un adduttore della gamba. Intanto, ieri ultimo allenamento settimanale in casa Inter, presenti diversi giocatori della Primavera. Simone Inzaghi ha concesso alla squadra due giorni di riposo, si torna ad Appiano Gentile martedì pomeriggio, quando anche Alessandro Bastoni sarà sottoposto a nuovi accertamenti per capire se sarà a disposizione per la sfida contro il Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti