Bastoni titolare ma si parla di lui anche fuori dal campo – TS

Le voci attorno al futuro di Alessandro Bastoni continuano a girare. Ieri il suo agente ha parlato prima di Juventus-Inter

EVITARE SKRINIAR-BIS – Questo l’obiettivo che si è posta l’Inter per quanto riguarda Alessandro Bastoni. Prima che il 95 scendesse in campo, il suo agente Tullio Tinti ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, affermando come i contratti si facciano sempre in due e non sussista alcun problema in caso di correttezza. Il classe ’99 ha il contratto in scadenza nel 2024 e attualmente percepisce uno stipendio pari a 2,8 milioni. Le parti stanno dialogando da tempo per trovare un accordo, ma se questo non dovesse arrivare, ecco che il club nerazzurro sarà costretto ad ascoltare le offerte per il giocatore, per evitare di perderlo a 0.

Fonte: TuttoSport – Alessia Scurati