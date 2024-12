Bastoni ricorda: «Supercoppa? Impresso il gol di Sanchez alla Juventus!»

L’Inter è in viaggio verso Riyad, dove giovedì affronterà l’Atalanta nella semifinale di Coppa Italia. Direttamente dal volo che conduce in Arabia Saudita, interviene Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro ricorda uno dei momenti più belli legati alla competizione e ad Alexis Sanchez.

IN VOLO – L’Inter fa un bel regalo ai suoi tifosi. Nel corso del viaggio che porta i nerazzurri a Riyad il canale Instagram nerazzurro dà il via a un diretta che vede protagonisti Alessandro Bastoni e Matteo Darmian. I due calciatori rispondono alle domande dei support sui social, rendendo più leggero e piacevole il volo verso l’Arabia Saudita. A tre giorni dalla semifinale contro l’Atalanta, il focus non può che essere anche sulla Supercoppa Italiana. Rispondendo alle curiosità dei tifosi dell’Inter, Bastoni rievoca un ricordo che resterà per sempre impresso nei cuori nerazzurri.

Bastoni rievoca un dolce ricordo su una Supercoppa Italiana vinta dall’Inter

RICORDI – Intervenendo nella diretta Instagram dell’Inter, Alessandro Bastoni dichiara: «Mi è capito spesso di fare gol involontariamente? Ne faccio uno all’anno quindi è difficile, è successo solo ieri. Spero mi capiti più spesso. Idolo da bambino? Era Sergio Ramos. Il gol del Niño all’ultimo secondo contro la Juventus, quello il momento più bello della Supercoppa Italiana». Fu proprio Alexis Sanchez, infatti, a regalare all’Inter il trofeo del 2022, quando sul risultato di 1-1 riuscì a mettere in rete, all’ultimissimo secondo prima della fine dei supplementari, il gol della vittoria.