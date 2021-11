Bastoni, stesso problema muscolare post-derby: in dubbio per Belfast – CdS

Bastoni dopo l’allenamento di giovedì ha accusato lo stesso problema muscolare riscontrato domenica contro il Milan. Secondo il Corriere dello Sport a firma di Fabrizio Patania, il difensore è in dubbio per la trasferta decisiva di Belfast.

IN DUBBIO – Bastoni, uscito dal derby di domenica scorsa a San Siro con un affaticamento agli adduttori, giovedì dopo l’allenamento con l’Italia ha accusato lo stesso identico problema. Motivo per cui, ieri non è andato neanche in panchina contro la Svizzera. La situazione sarà valutata nelle prossime ore, però Roberto Mancini in vista della trasferta decisiva di Belfast rischia di perdere anche il difensore nerazzurro dopo Chiellini e Immobile. Il Commissario Tecnico, intanto, si è voluto cautelare chiamando Gian Marco Ferrari, che ha raggiunto subito il ritiro all’Hotel Parco dei Principi di Roma.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania