Bastoni: «Sergio Ramos mio idolo. Io come Materazzi? Spero nel tripete!»

Bastoni in una puntata extra a Day Off di DAZN con Diletta Leotta (vedi intervista completa), ha continuato a parlare dei suoi idoli, Sergio Ramos e Marco Materazzi.

IDOLI – Alessandro Bastoni parla dei suoi due idoli, Marco Materazzi per l’Inter e più in generale Sergio Ramos: «È il mio idolo, lo seguo più di tutti perché sia come giocatore e carattere è quello che ambisco a diventare perché ho avuto anche la fortuna per il mio compleanno, di ricevere la sua maglia firmata attraverso il mio procuratore Tullio Tinti. Io come Materazzi? Lui è un ragazzo splendido, lo sento e lo vedo spesso. Mi dà tanti consigli, lui è interista fino al midollo e anche lui è un grande punto di riferimento proverò a copiare anche lui il triplete!».