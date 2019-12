Bastoni pienamente promosso: pronto il rinnovo con l’Inter – TS

Condividi questo articolo

L’Inter e Antonio Conte sono pienamente soddisfatti delle prestazioni di Alessandro Bastoni. Come riporta “Tuttosport”, le trattative per il rinnovo sarebbero già in fase conclusiva: ecco i dettagli del nuovo accordo con il 20enne nerazzurro.

LUNGA VITA – Alessandro Bastoni sta convincendo tutti, alla sua prima stagione in nerazzurro. Nelle 8 presenze in campionato (7 da titolare), il difensore classe 1999 ha messo in luce doti importanti di leadership e di impostazione del gioco. Bastoni sta piano piano scalando le gerarchie della difesa a tre di Antonio Conte (qui il focus): dopo il duo irremovibile composto da Stefan de Vrij e Milan Skriniar, c’è lui. In questa prima parte di stagione, ha già convinto l’Inter dell’investimento effettuato. Ecco perché sembra già essere stato trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto in nerazzurro: verrà prolungato di un anno (2024), con un importante upgrade economico. Bastoni passerà dagli attuali 300.000 euro annui, a 1,2 milioni di euro: un altro segnale di quanto l’Inter creda in lui.