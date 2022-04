Bastoni, nuovo sponsor Puma. «Brand ha fatto storia non solo nel calcio»

L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista del Verona. Protagonista sarà Alessandro Bastoni che, poco fa, ha firmato un nuovo contratto di sponsorizzazione passando da Nike a Puma. Ecco il comunicato ufficiale e le parole del difensore nerazzurro.

ANNUNCIO – Nuovo sponsor per Alessandro Bastoni. Il centrale dell’Inter ha firmato ufficialmente con Puma lasciando così Nike che lo aveva accompagnato fin qui. L’annuncio è arrivato dallo stesso brand con un comunicato ufficiale. «Puma annuncia oggi la firma di una partnership a lungo termine con il calciatore italiano Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della nazionale italiana. Bastoni è una nuova e importante aggiunta all’impressionante roster di giocatori di Puma e sarà uno dei nuovi volti del silo di scarpe da calcio Future». Ecco invece le parole di Bastoni a margine della firma. «Sono davvero orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Puma. Mi è sembrata una scelta naturale per me e sono davvero orgoglioso di questa partnership con uno dei brand che hanno fatto la storia non solo nel mondo del calcio».