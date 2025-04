Bastoni, nessun allarme dopo Parma-Inter! Le condizioni – Sky

Alessandro Bastoni ieri durante Parma-Inter è uscito prima del campo ed è rimasto per un po’ di tempo con il ghiaccio sul ginocchio. Dall’allenamento odierno arrivano le prime notizie con Matteo Barzaghi su Sky Sport.

L’ACCADUTO – Alessandro Bastoni non ha gravi problemi! Questa è la notizia più importante dopo il difficilissimo sabato pomeriggio chiuso con un pareggio deludente. Durante Parma-Inter, precisamente alla fine del primo tempo, il difensore è uscito per un fastidio al ginocchio. In panchina è rimasto per qualche minuto con il ghiaccio per alleviare il dolore, poi ha tolto tutto ed ha visto la partita assieme ai compagni. Ha visto la rimonta avversaria e la caduta definitiva dell’Inter irriconoscibile nella ripresa del Tardini.

Bastoni, le prime novità sulle condizioni

ALLENAMENTO – Questa mattina l’Inter si sta allenando ad Appiano Gentile già con la testa al Bayern Monaco. Mancano appena due giorni all’impegno di UEFA Champions League e domani è la vigilia. Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa e darà ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del suo difensore. Intanto, Matteo Barzaghi su X ha scritto a riguardo: «Bastoni oggi defaticante personalizzato. Nessun allarmismo. Situazione sarà monitorata anche domani con le valutazioni finali ma a oggi c’è la speranza e il pensiero che possa essere disponibile per Monaco»