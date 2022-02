Bastoni, nelle prossime ore nuovi accertamenti. Inzaghi incrocia le dita – CdS

La nota negativa nella serata di ieri è chiaramente l’infortunio di Alessandro Bastoni. La squalifica (di due giornate) arrivata ieri dal Giudice Sportivo è solo una magra “consolazione” (vedi articolo).

TEGOLA – Bastoni ieri nel corso di Inter-Roma è uscito dal campo accompagnato a braccia da medico e massaggiatore, e nelle prossime ore effettuerà gli accertamenti del caso. La squalifica di due aggiornate arrivate ieri sono solamente una magra “consolazione” dato che a Napoli non ci sarebbe stato a prescindere. Ma la sfida contro il Liverpool è tra una settimana, e i nerazzurri dovranno fare a meno anche di Nicolò Barella. Inzaghi incrocia le dita, come lui anche il CT Roberto Mancini, in vista delle sfide di qualificazione dell’Italia a marzo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno