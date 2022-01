Bastoni, momenti da padre. «Buongiorno da una tifosa (ner)Azzurra»

L’Inter ha vinto ieri 2-1 contro il Venezia chiudendo in maniera perfetta il gennaio nerazzurro. A decidere è stato un gol di Dzeko al 90′. Protagonista anche Bastoni che ha giocato solo un tempo ma lo ha fatto bene. Poco fa il numero 95 nerazzurro ha postato una foto con la sua neonata Azzurra.

PADRE – Momenti di dolcezza che fanno seguito alla vittoria sofferta di ieri contro il Venezia. Alessandro Bastoni, diventato padre da pochi giorni, si gode i momenti di dolcezza con sua figlia Azzurra. Sui social Bastoni ha postato una foto che lo ritrae seduto con la figlia in collo e la didascalia è iconica: «Buongiorno da una nuova tifosa (ner)Azzurra». Un gioco con il nome scelto per la figlia, Azzurra, con il nero messo tra parentesi. Bastoni ha l’Inter nel cuore e lo avrà, a questo punto, per sempre.