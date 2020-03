Bastoni miniera d’oro Inter: simbolo del progetto giovane e vincente – GdS

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni è il simbolo della nuova politica societaria dell’Inter “giovane e vincente”. Il duo Antonio Conte e Beppe Marotta per valorizzare la squadra e soprattutto il settore giovanile, questa la richiesta di Suning.

GIOVANI E VINCENTI – Il percorso dell’Inter targata Antonio Conte parte da quest’anno, anche se in realtà la politica di Suning, che prevede investimenti nell’immediato per essere al vertice, è stata attuata già da tempo. La forza del progetto verrà misurata a lungo termine, soprattutto per quanto riguarda il progetto stadio e centro Sportivo all’avanguardia. L’intenzione di Suning è chiara: riportare l’Inter nell’elite del calcio mondiale. Chiaro che, alla base di tutto ci deve essere una squadra vincente e non a caso Zhang ha scelto il duo formato da Beppe Marotta e Antonio Conte per accelerare il percorso di crescita, ovvero facendo acquisti mirati e soprattutto intelligenti, valorizzando ogni singolo componente della squadra, soprattutto chi proviene dal settore giovanile – tra i migliori in Italia – o acquistando giovani calciatori da altre squadre. Per intenderci, come riportato dalla rosea: mai più casi Zaniolo. Proprio in tal senso fiducia ai giovani, come nel caso di Sebastiano Esposito, considerato ad oggi la quinta punta della squadra a soli 17 anni. Per questo motivo il simbolo principale della nuova politica “giovane e vincente” non può che essere Alessandro Bastoni, che a testa bassa si è guadagnato una maglia da titolare a discapito di una leggenda come Diego Godin. L’investimento fatto su Bastoni – ben 31,1 milioni – oggi è una vera e propria miniera d’oro per l’Inter, che potrebbe sacrificare un “big” per poi reinvestire e completare la squadra, per intenderci: l’esplosione di Bastoni tra i titolari renderebbe oggi meno dolorosa una possibile cessione di Milan Skriniar.