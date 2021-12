Bastoni migliore in campo insieme a Dumfries: partita attenta – TS

Bastoni secondo TuttoSport ieri è stato il migliore in campo in Inter-Torino insieme al compagno di squadra – e autore del gol -, Denzel Dumfries.

MIGLIORE IN CAMPO – Alessandro Bastoni ieri è stato protagonista in Inter-Torino insieme a Dumfries. Il difensore azzurro ha giocato una gara attenta dietro in difesa, ma si è anche fatto vedere molto in fase di costruzione e addirittura sotto porta per ben due volte, nonostante il suo ruolo da difensore. Gioca da mezzala aggiunta ma la cosa migliore è il pallone recuperato che da il via all’azione del gol. Per il quotidiano di Torino, il difensore si aggiudica un bel 7 in pagella così come l’esterno olandese.

Fonte: TuttoSport