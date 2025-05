Bastoni: «Lautaro Martinez è importantissimo! Nessun favorito»

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Barcellona, ha parlato in collegamento su Sky Sport da Appiano Gentile.

ORGOGLIO – In collegamento su Sky Sport, Alessandro Bastoni ha parlato alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Barcellona. Queste le sue parole: «Siamo due squadre simili, con qualche differenza, ma che si possono riconoscere. Sarà una partita divertente, anche se dobbiamo ancora migliorare alcune cose. Cercheremo di prendere le misure contro di loro. Yamal? Credo sia il più forte. Già all’Europeo con la Spagna aveva impressionato, ma non così tanto. Mi ha colpito molto: per età e capacità, penso sia uno dei migliori in assoluto. Come si ferma? Dovremo fare quello che abbiamo fatto all’andata: raddoppiarlo o anche triplicarlo, ma senza esagerare. Il Barcellona non è solo Yamal, ci sono tanti altri giocatori forti. Favoriti? Direi 50 e 50, non c’è una vera favorita».

Bastoni, nessun fioretto per la finale

SOGNO – Bastoni poi, replica così sulla seconda semifinale in due anni: «L’altra semifinale? Non farei nessun fioretto. Siamo orgogliosi di quello che siamo, siamo felici, e nello spogliatoio c’è grande orgoglio. Lo stimolo della finale? La tensione c’è, ma penso soprattutto all’orgoglio e al piacere di giocare partite così. Non so se sarà la mia ultima semifinale di Champions, quindi cerco di godermi ogni momento. Non ho mai pensato di prendermi gioco degli avversari, quelle sono solo foto sui social. Lautaro Martínez? Sicuramente è importantissimo, è il nostro leader, sia tecnico che morale».