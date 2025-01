Bastoni: «Due ingredienti fondamentali per il mio ruolo. Ora obiettivo Mondiale!»

La seconda parte dell’intervista rilasciata da Alessandro Bastoni ai canali della Nazionale Italiana. Il calciatore, pilastro della difesa dell’Inter, rivela curiosità personali e calcistiche.

RUOLO DIFFICILE – Alessandro Bastoni risponde alle domande di Vivo Azzurro TV rivelando: «Al difensore moderno non devono mai mancare il coraggio e l’intraprendenza di fare qualcosa che possa segnare la partita. È un ruolo difficile, puoi far bene per 89 minuti e al 90’ commettere un errore e sembra che hai fatto una partita disastrosa. Il Pallone d’Oro? Non è mai stata un’ambizione, essendo realisti è difficile vincerlo per un difensore. La mia soddisfazione è dare assistenza alla fase offensiva senza dimenticare i compiti difensivi».

Le gioie e i dolori di Alessandro Bastoni

ESPERIENZE – Alessandro Bastoni prosegue nel suo racconto: «La mia migliore amica è venuta a mancare in seguito a un incidente, ero con la Nazionale Under 15 ed è stata la prima grande batosta della mia vita. Mi ha fatto capire come il calcio rimanga sempre un gioco. Penso sempre che dalle esperienze bisogna prendere la parte positiva, anche quando la parte positiva non c’è».

PRIORITÀ – Alessandro Bastoni continua: «Diventare papà è stato un altro grande evento della mia vita, ha ridisegnato quelle che sono le priorità. Ti accorgi come una sconfitta o una giornata storta possano passare in secondo piano quando poi torni a casa e vedi tua figlia e tua moglie».

MATURITÀ – Ritornando al rettangolo verde, Alessandro Bastoni conclude: «All’Europeo abbiamo avuto una parentesi non troppo felice, mi prendo le responsabilità del gruppo. Forse abbiamo fatto fatica anche a capirci, poi c’è stata grande maturità in questa ripartenza in Nations League e adesso stiamo facendo grandi cose. Spalletti ha un rapporto molto trasparente con tutti, dice le cose che pensa in faccia. Questa è una sua grande qualità. L’obiettivo obbligatorio è partecipare al Mondiale perché è da due edizioni che non riusciamo a qualificarci».