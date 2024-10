Bastoni, in Inghilterra esaltano la sua duttilità: paragone con due big

Alessandro Bastoni si fa notare anche in Inghilterra. Il difensore dell’Inter viene lodato dagli opinionisti di Sky Sport UK, che lo paragonano a due giocatori della Premier League.

ANCHE ALL’ESTERO – Alessandro Bastoni, perno della difesa azzurra e di quella dell’Inter, attrae su di sé le attenzioni anche del calcio estero. Le sue qualità e l’importanza che queste hanno nella squadra di Simone Inzaghi sono evidenti a tutti: solido in fase difensiva e preziosissimo in attacco, dove contribuisce attivamente nella costruzione. Tantissimi gli assist disegnati proprio da Bastoni, grazie al quale i compagni trovano molto spesso il gol. Le doti dell’italiano sono state esaltate anche dallo versione inglese di Sky Sport, durante gli interventi degli ospiti presenti in studio.

Bastoni elogiato in Inghilterra: il parere degli opinionisti

LODI E PARAGONI – Fra tutti, Nieve Petruzziello in particolare ha evidenziato la bravura di Bastoni, analizzando il suo ruolo all’interno dell’Inter. «Penso che Bastoni sia bravo come Van Dijk e Saliba in questo momento. Il terzino di Inzaghi non è un normale terzino, è un terzino molto aggressivo in avanti. Basta vedere il modo in cui deve adattarsi a quel sistema. Dimarco, che è alla sua sinistra, gioca molto alto. Quindi Bastoni ha un sacco di responsabilità. Poi ha un’abilità eccezionale con la palla. Per questo spesso lo vedi anche a centrocampo, perché i suoi cross da lontano sono eccezionali. Per come gioca l’Inter, ha due attaccanti e un terzino, e i due attaccanti sono molto uniti, Thuram e Martinez, perché si combinano tra loro. C’è un grande spazio tra il terzino, Dimarco, che abbraccia la linea laterale, e quei due attaccanti. Quello spazio è occupato da Bastoni. Ha quella versatilità come difensore centrale, non ho mai visto niente del genere. È eccezionale. E non c’è una squadra in Europa che Bastoni non migliorerebbe».