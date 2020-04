Bastoni ha convinto tutti all’Inter, in arrivo adeguamento del contratto – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter sta pensando di premiare Bastoni per la sua grande stagione. Il giovane difensore è la vera sorpresa nerazzurra.

SORPRESA STAGIONALE – In casa Inter si può cominciare a pensare ai rinnovi di contratto. Una delle sorprese della stagione nerazzurra è Alessandro Bastoni. In estate il giovane difensore sembrava destinato a un prestito per fare altra esperienza dopo la stagione a Parma, invece ha conquistato Conte da subito, è rimasto e si è pure ritagliato uno spazio importante. Il tecnico gli ha dato grande fiducia soprattutto per le sue spiccate doti in costruzione e sulla sinistra oggi è forse la prima scelta. Una crescita esponenziale che merita un adeguamento. Il contratto di Bastoni è fino al 2023 quindi per il rinnovo c’è tempo, ma il suo stipendio potrebbe salire e superare il milione.