Bastoni ha convinto Conte, ora tocca a Mancini: sogno Europeo – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che la crescita costante di Bastoni in maglia Inter lo può aiutare a convincere Mancini.

CRESCITA SORPRENDENTE – Bastoni è la grande sorpresa di qyesta stagione dell’Inter. Rimasto in rosa quasi inaspettatamente dopo il ritiro estivo, lui che sembrava destinato a un altro prestito dopo la stagione a Parma, nel corso dei mesi è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante. Da protagonista. Conte ne ha intravisto subito il potenziale e gli ha dato minuti e fiducia, preferendolo a un totem come Godin. Quando la stagione si è interrotta per il Coronavirus era di fatto lui il titolare a sinistra.

VERSO L’AZZURRO – Tutto questo si riflette sull’Italia. Al momento il difensore classe 1999 non è nel giro ma c’è più tempo del previsto. La rincorsa verso la promozione con la maglia azzurra dei grandi gliela sta dando l’Inter, che lo ha valorizzato. Un assist mica male, per quanto determinato dall’emergenza di questi mesi, è dovuto allo spostamento di un anno dell’Europeo che altrimenti si sarebbe disputato tra due mesi. Bastoni avrà quindi tutto il tempo per giocarsi ogni possibilità sotto gli occhi di Mancini e guadagnarsi un maglia azzurra.