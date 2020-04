Bastoni: “Grazie a chi lotta in prima linea contro il virus”

View this post on Instagram

Grazie per questo bel pensiero in un momento così difficile 🙏 Un ringraziamento particolare a tutti quelli che stanno lavorando in prima linea contro questo virus 👏 #Repost @fabiocelii ・・・ Ho scelto te per l’umiltà, per la giovane età, per la voglia di vincere con i colori nerazzurri e soprattutto per il tuo Ruolo di difensore sul rettangolo verde. Ma ora c’è da giocare un’altra partita ed è toccato a me difendere con il tuo nome sulle spalle 💪 #unitisipuò #covid19 #distantimauniti #fcinternazionale #alessandrobastoni