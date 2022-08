Bastoni: «Fuori dal calcio gran passione per il basket. Ho un sogno»

Bastoni è il primo protagonista del nuovo format social dell’Inter, A Coffee With. Il difensore, parlando con Gaia Accoto, si esprime su temi non legati al calcio.

EXTRACAMPO – Alessandro Bastoni è un grande fan del basket. Il difensore dell’Inter riceve un messaggio particolare: «Con Amedeo Della Valle (guardia della Pallacanestro Brescia che lo ha salutato in video, ndr) ci siamo conosciuti per la prima volta al Forum, perché ho una grande passione per il basket. Ci siamo trovati subito, al di là dell’aspetto sportivo, proprio sull’aspetto umano: è nata una grande amicizia e ora lo seguo anche a Brescia. Io sono sempre là, al di là dell’aspetto sportivo c’è una grande amicizia. Viene spesso a vedermi, ha portato bene e spero di trovarlo presto. Ero al Forum a Milano, grande appassionato di basket: prima tifavo Milano, ora sono tifoso suo personale. È stato un bell’incontro, c’è stata subito sintonia. Seguo molto l’NBA, soprattutto Golden State e Steph Curry: è un mio sogno poterlo incontrare. Passione per i film di Checco Zalone? Sì, più che le battute le canzoni che non si possono ripetere per motivi etici (ride, ndr)».