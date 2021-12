Bastoni e Skriniar in Inter-Cagliari diventano elementi offensivi aggiunti

Inter-Cagliari ha visto Bastoni e Skriniar dare grande supporto alla manovra, spingendosi anche spesso in fase offensiva con un contributo concreto.

DIFESA E ATTACCO – L’Inter di Inzaghi sta abituando a un modulo fluido, in cui tutti possono dare il loro contributo nelle due fasi. Contro il Cagliari i nerazzurri hanno alzato moltissimo il baricentro, sfruttando anche i due difensori laterali come elementi offensivi. Bastoni e Skriniar si sono spinti ben oltre i limiti canonici del ruolo di difensore, anche considerando un’interpretazione offensiva del cosidetto braccetto della difesa a tre. Queste sono le loro heatmap, sommate, prese da Whoscored:

Qualcosa di più simile a dei centrocampisti. Non solo col baricentro alto sono stati praticamente degli interni, ma si sono anche spinti in avanti, a cercare scambi e rifinitura. Il loro movimento è confermato dal dato dei km percorsi: Skriniar è secondo e Bastoni quarto della squadra. Ricordiamo che in tempi recentissimi sia il primo che il secondo hanno coperto il ruolo di centrale della difesa a tre, con ottimi risultati.

ALA AGGIUNTA – Partiamo dal numero 95. Bastoni ha abituato a dare supporto alla fase offensiva. I suoi 107 tocchi sono il terzo dato più alto della partita. Questa è la grafica che li mostra, presa da Whoscored:

Presente su tutta la fascia, con anche dei tocchi in posiioni inusuali assecondando il movimento collettivo. I passaggi sono 91. Da segnalare i tocchi in area avversaria: il difensore in certi momenti si trasforma in una vera e propria ala aggiunta. Cercando spunti individuali, uno contro uno, giocate. A conferma di una fiducia sempre maggiore, nei suoi mezzi e nell’interpretazione del ruolo.

NOVITÀ OFFENSIVA – Col Cagliari però anche Skriniar ha dato un cospicuo supporto alla manovra offensiva. Una cosa meno usuale, che mostra come anche lo slovacco abbia attitudini da sfruttare. E Inzaghi non si fa certo pregare a cercare nuovi spunti. Ecco la mappa dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

Sono 91, con 81 passaggi, quarto totale della gara. Meno del compagno, ma appunto per il numero 37 un supporto offensivo così marcato si è visto raramente. Ha sfiorato due volte il gol, combinato bene coi centrocampisti per far avanzare il possesso e creato un’occasione mandando in porta Dumfries. Un’arma in più per l’Inter, che permette di sfruttare anche la fascia destra rendendo imprevedibile la manovra.