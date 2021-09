Bastoni, domani altri esami: indisponibile anche contro il Real Madrid?

Bastoni non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Sampdoria-Inter a causa di un problema muscolare (Federico Dimarco al suo posto, vedi la probabile formazioni). Domani il difensore effettuerà altri controlli.

OUT IN CHAMPIONS – Bastoni, ovviamente, non sarà a disposizione di Sampdoria-Inter. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, già a partire da domani, quando il difensore sarà visitato dal dottor Volpi che valuterà, grazie agli esami strumentali (vedi articolo), l’entità del problema ai flessori della coscia sinistra accusati dopo l’impiego con l’Italia. Stando alle prime sensazioni, sarà difficile averlo a disposizione già in settimana per l’esordio in UEFA Champions League contro il Real Madrid.