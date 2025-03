Bastoni è il difensore che vale di più al mondo! La speciale classifica

Alessandro Bastoni è diventato il difensore con il valore più alto al mondo! Il giocatore dell’Inter ha superato ogni tipo di aspettativa e lo ha riconosciuto Transfermarkt nella sua speciale classifica.

TOP AL MONDO! – Che Alessandro Bastoni sia un fenomeno ed un giocatore al di fuori degli standard comuni non lo si scopre di certo oggi. Nonostante le critiche e i giudizi di chi non vede abbastanza le sue partite il difensore dell’Inter è tra i migliori in questo momento e il valore economico ne è un valido testimone. Transfermarkt ha pubblicato gli aggiornamenti dei cartellini dei calciatori e tra quelli più sorprendenti c’è Bastoni.

Bastoni, che riconoscimento! Nessuno come lui al mondo

CLASSIFICA – Oggi Bastoni ha superato un numero indefinibile di suoi colleghi ed è diventato il difensore di maggior valore al mondo: 80 milioni di euro al pari di William Saliba dell’Arsenal. Dietro c’è Bosko Gvardiol del Manchester City, che arriva ai 75 giocando da terzino. Nel suo medesimo ruolo Trent Alexander-Arnold che vale lo stesso prezzo del calciatore dei citizens. In questa speciale classifica c’è anche un ex Inter che ancora dopo diverse stagioni rimane un rimpianto del panorama nerazzurro: si tratta di Achraf Hakimi, che all’età di 26 anni vale 65 milioni di euro.