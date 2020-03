Bastoni: “Coronavirus, stiamo uniti. Ripartiremo piÃ¹ forti di prima”

Bastoni: “Coronavirus, stiamo uniti. Ripartiremo più forti di prima”

Continuano ad arrivare messaggi sui social in merito al tema Coronavirus dal mondo dello sport. Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha postato su Instagram la foto diffusa anche da Steven Zhang e Diego Godin

IL MESSAGGIO – L’Inter è in quarantena. Dopo la positività di Daniele Rugani al Coronavirus, i nerazzurri sono in isolamento avendo giocato contro la Juventus domenica sera. Dopo i messaggi sui social di Steven Zhang (vedi qui) e Diego Godin (vedi qui), è intervenuto anche Alessandro Bastoni. Ecco le sue parole: “In un momento di difficoltà come questo, bisogna restare uniti. Con l’aiuto e il buon senso di tutti, riusciremo a tornare alla nostra quotidianità e ripartiremo più forti di prima. Un pensiero particolare va a chi sta lottendo direttamente con la malattia”.