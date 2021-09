Bastoni con il Real Madrid? Oggi nuovi esami. Per Dimarco solo crampi – CdS

Bastoni, che non è stato convocato per la trasferta di Genova, come riportato dal Corriere dello Sport, oggi effettuerà nuovi controlli per capire l’entità dell’infortunio. Per Dimarco, invece, solo crampi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti